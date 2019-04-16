В Тюмени девушка изрезала ножом сестру из-за картофеля

В Тюмени две сестры поссорились из-за картошки. Конфликт закончился поножовщиной. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, одна из сестер пришла в гости к другой. Через некоторое время она проголодалась и попросила у родственницы картофель для приготовления блюда. Хозяйка была пьяна и отказалась давать сестре продукты.

Началась драка, в результате которой злоумышленница схватила кухонный нож и нанесла несколько ножевых ранений гостье. Пострадавшая смогла самостоятельно добраться до больницы.

Полиция задержала 24-летнюю безработную девушку, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.04.19

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