Запрет на продажу «фунфыриков» привел к снижению отравлений в Тюмени

Запрет на свободную продажу настойки боярышника привел к снижению числа алкогольных отравлений в Тюменской области. Об этом «Новому Дню» сообщили в управлении Роспотребнадзора.

«В результате принятых мер по ограничению продажи спиртосодержащей продукции, содержащей добавки и ароматизаторы, количество отравлений в Тюменской области снизилось в 2018 году на 10 процентов по сравнению с 2017 годом и на 30 процентов по сравнению с 2016 годом», уточнили в ведомстве.

Надзорный орган в прошлом году проверил около тысячи объектов, занимающихся розничной продажей спиртосодержащей продукции. В 50 из них был обнаружен запрещенный к реализации товар. Снято с реализации более 600 литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, несоответствующей установленным требованиям.

Напомним, что в декабре 2016 года в результате отравления спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске погибло 60 человек. После этого постановлением правительства РФ были приняты меры в части запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов.

Тюмень, служба информации

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