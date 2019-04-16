В Тюмени появятся автобусы с зарядками для гаджетов и остановки c доступом в интернет (ФОТО)

В 2019 году тюменское автотранспортное предприятие «ТПАТП №1» планирует закупить 42 автобуса марки ЛиАЗ, которые будут оснащены встроенными в поручни терминалами безналичной оплаты проезда, а также USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов. Об этом сегодня на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству городской думы заявил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

Все приобретаемые автобусы являются полностью низкопольными, то есть приспособленными для перевозки маломобильных групп населения. В 2018 году предприятие уже закупило 165 автобусов и один электробус, которые оснащены системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения.

Новая партия из 42 автобусов будет также оборудована встроенными в поручни терминалами безналичной оплаты проезда и USB-разъемами, которые пассажиры смогут использовать для зарядки мобильных телефонов.

От услуг кондукторов в новых автобусах отказываться не собираются. Назначение терминалов оплаты, по словам Афанасьева, заключается в удобстве оплаты за проезд пассажирам и стимулировании перехода на безналичную оплату. Так в 2018 году объем безналичной оплаты за проезд увеличился с 30% до 75%.

USB-разъемы также размещены на поручнях (всего их 4) в проходе автобуса на высоте примерно 1,5м. Поэтому желающие подзарядить свой гаджет должны будут ехать в автобусе только стоя.

Коме того, администрация Тюмени планирует установить на девяти муниципальных маршрутах 152 остановочных павильона повышенной комфортности с дополнительными сервисами и цифровыми технологиями. В том числе 38 павильонов будут закрытыми и отапливаемыми. «Умные» остановочные комплексы оснастят электронными табло с расписанием автобусов, системой видеонаблюдения и кнопкой вызова полиции, вендинговыми автоматами и платежными терминалами.

Остановочные комплексы с постоянно поддерживаемой температурой будут оснащены USB-разъемами и свободным доступом к Wi-Fi. Проект планируется реализовать с использованием частных инвестиций в рамках концессионных соглашений. В 2019 году будут проведены торги на заключение данных соглашений.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 16.04.19

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