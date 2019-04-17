Тюменским бизнесменам привезли морских гадов

В аэропорт «Рощино» прибыл самолет из Москвы с живым грузом. На борту перевозили десяток членистоногих, полсотни черепах, 300 моллюсков и более 3,7 тыс. аквариумных рыбок. Все это предназначалось для тюменских бизнесменов.

Морские гады поедут не в рестораны, как можно было бы предположить, а в зоомагазины. «Живность привезена для продажи в зоомагазинах», – пояснили «Новому Дню» в управлении Россельхознадзора, чьи сотрудники досматривали груз. В ведомстве уточнили, что на весь груз были представлены ветеринарные сопроводительные документы, поэтому специалисты дали разрешение на их путь к месту назначения.

Тюмень, служба информации

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