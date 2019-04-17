Коммунисты увидели фашистские цвета в оформлении Тюмени к 9 мая (ФОТО)

Тюменские коммунисты возмутились концепцией праздничного оформления города к 9 мая. Лидер фракции КПРФ в городской думе Тюмени Сергей Пыхалов увидел в использованной администрацией города цветовой гамме цвета, ассоциирующиеся с фашизмом.

Концепция праздничного оформления Тюмени к 9 мая была представлена в среду, 17 апреля, на заседании комиссии по социальному развитию тюменской городской думы. Сергея Пыхалова не устроило цветовое решение, примененное администрацией города и отсутствие на логотипах красного знамени.

«На этих стендах, которые вы нам показываете, «9 мая» ни в коем случае не должно быть написано коричневым цветом, – возмутился Пыхалов. – Мы знаем – коричневый цвет – цвет «чумы XX века» (фашизма – прим.ред.). А вы символику 9 мая размещаете на коричневом фоне. Мы считаем, что фон должен быть красным и хотим, чтобы вы его изменили. И чтобы буквы на стендах были не коричневого цвета, а тоже красного».

«Выражая мнение своих избирателей и лично свое мнение, я считаю, что в данных логотипах должна присутствовать и тема знамени Победы, – продолжил депутат. – Оно сегодня абсолютно подменяется георгиевской лентой. Я ничего не имею против ее продвижения, однако не надо забывать, что именно советская Красная армия принесла нам эту победу».

В ответ директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева пообещала включить Сергея Пыхалова в рабочую группу при разработке и утверждении концепции праздничного оформления города в следующем году.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.04.19

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