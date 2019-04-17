Областных депутатов лишают голоса в гордуме Тюмени

Тюменская гордума лишает своих коллег из областной думы специальных мест в зале заседаний. Теперь, чтобы поучаствовать в заседании городского парламента, областным депутатам придется соблюсти бюрократические формальности.

Проект изменений в регламент городской думы был принят накануне на комиссии по городскому общественному самоуправлению. Согласно документу, представители областной думы исключены из перечня субъектов, которым отводятся специальные места в зале заседаний.

Как пояснили «Новому Дню» в аппарате городской думы, любой областной депутат, как и раньше, может участвовать в заседаниях гордумы. Физически кресла никуда не делись. Но для того, чтобы выступать и задавать вопросы, областной парламентарий должен обладать статусом приглашенного.

Для этого ему нужно заранее обратиться на имя председателя Евгения Заболотного с заявлением, которое будет рассмотрено на совете думы. Если заявление областного депутата удовлетворяется, он будет приглашен на заседание и сможет участвовать в обсуждении вопросов повестки дня.

Если совет думы по каким-то причинам откажет областному коллеге в приглашении, он сможет прийти на заседание, но уже только на общих правах с остальными гражданами. Для того чтобы задать вопрос или выступить по повестке дня, областной депутат должен получить разрешение городской думы, принятое большинством присутствующих.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 17.04.19

Коммунисты увидели фашистские цвета в оформлении Тюмени к 9 мая (ФОТО). / Губернатор Моор раздал награды и премии депутатам облдумы. / Тюменское правительство покупает очередную партию иномарок с кожаным салоном. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»