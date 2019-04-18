Юная тюменка продала руку и сердце за 15 тысяч рублей

В Тюмени Ленинский районный суд признал фиктивным брак между 19-летней местной жительницей и ее ровесником из Азербайджана. Молодые люди поженились, чтобы азербайджанец смог получить вид на жительство в России.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, юноша и девушка познакомились в одном из торговых центров города в 2014 году. Предложение заключить фиктивный брак сделал иностранец, и молодые люди поженились в Тюмени в апреле 2016 года.

Юноше нужно было легализоваться в России, а девушке были нужны деньги, в связи с тяжелым финансовым положением. После того, как «супруги» расписались, тюменка за вступление в брак с иностранцем получила 15 тысяч рублей, которых ей хватило, чтобы заплатить за один месяц аренды квартиры.

После этого азербайджанец получил сначала разрешение на временное проживание, а потом и вид на жительство в РФ.

Было установлено, что брак фиктивный. Иностранцу, состоящему в браке с гражданкой России, разрешение на временное проживание может быть выдано без учета квоты, устанавливаемой правительством РФ, то есть в ускоренном порядке.

После заключения брака «муж и жена» вместе не жили. У девушки есть молодой человек, и она пыталась развестись с фиктивным мужем, чтобы снова вступить в брак, но азербайджанец не давал развод.

Как прокуратуре стало известно о фиктивном браке, в пресс-службе ведомства рассказать отказались, отметив только, что это далеко не первое подобное дело в практике ведомства.

Прокуратура Тюменской области обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. В суде «супруги» стояли порознь и не общались, оба признали, что их брак фиктивный.

Вид на жительство бывшего «мужа» тюменки истекает в октябре 2022 года. После этого его судьбу решит миграционная служба.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.04.19

Мэрия Тюмени заявила, что количество зелени в городе превышает норму. / Суд над экс-главой Ярковского района отложили из-за адвоката. / Мэрия Тюмени отдала свое последнее дорожное предприятие в область. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»