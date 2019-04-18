Арбитражный суд в Тюмени достроят в 2021 году

Здание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в Тюмени должно быть достроено к 10 декабря 2021 года. На сайте госзакупок размещена информация о начале приема заявок на участие в аукционе на строительство административного здания на улице Немцова. Максимальная (начальная) цена – немногим менее 1,2 млрд рублей.

Согласно документации, строительство планируется начать в 2019 году и закончить 10 декабря 2021 года. Ассигнования на строительство составят 367 млн рублей в 2019 году, 287 млн в 2020 году и 532 млн в 2021 году.

За эти деньги подрядчик должен будет достроить здание, оборудовать его правительственной и губернаторской связью. Потоки посетителей и судей в здании не должны пересекаться.

В здании запланированы спортзал, столовая, фитнес-зал и даже зимний сад для психологической разгрузки.

Речь идет о недостроенном здании Арбитражного суда в створе улиц Ленина – Профсоюзная – Некрасова – Немцова рядом с Центральным рынком в Тюмени. Общий комплекс зданий Арбитражного суда состоит из центрального корпуса и двух крыльев. Крыло, выходящее на улицу Ленина, было построено еще в 2000-х годах, здесь находится Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Центральный корпус и левое крыло начали строить еще в 2012 году, но не закончили из-за проблем с финансированием.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 18.04.19

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