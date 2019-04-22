В Заводоуковске в самодельном кошачьем приюте сгорели 18 кошек

Тюменская полиция проводит проверку по факту поджога кошачьего приюта в Заводоуковске. Как заявляют местные зоозащитники, утром 18 апреля неизвестные подожгли домик, в котором жило около 40 кошек, 18 животных сгорели заживо.

Заводоуковская зоозащитница Светлана Таркова рассказала «Новому Дню», что заявление в полицию было написано в день пожара. «Сначала участковый пытался убедить нас, что это только лишняя морока и все равно никого не найдут, но в итоге заявление принял», – рассказала Таркова. В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, что заявление поступило. «Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Таркова рассказала, что уличную «передержку» для кошек (несколько будок) сделали две местные пенсионерки. Восемь лет они собирали бездомных кошек, два раза в день кормили животных, лечили их, принимали роды. Будки стояли поодаль от жилых домов, под деревом посреди большой клумбы, и запах от животных не мог мешать местным жителям, уверена зоозащитница. Недовольные среди жильцов окрестных домов были, говорит Таркова, но до серьезных угроз ни разу не доходило.

Пожар, уничтоживший «Кошкин дом», как называли передержку в Заводоуковске, начался в 4 часа утра. По словам Тарковой, возгорание выглядело так, словно кто-то закинул внутрь одной из будок горящий предмет, а потом мог держать крышку, чтобы кошки не могли выбраться.

Кроме 18 погибших кошек четверо животных получили тяжелые ожоги. Трех кошек увезли на лечение в ветеринарную клинику в Тюмень, сообщили в «группе помощи бездомным животным «ЖиВи»» «Вконтакте». Еще одну кошку лечат в ветклинике в Заводоуковске. Зоозащитники объявили сбор денег на лечение животных, нужно порядкашести тыс. рублей для лечения каждой кошки. Также животным нужны медицинские препараты и впитывающие пеленки больших размеров.

Светлана Таркова говорит, что количество пострадавших от пожара животных может оказаться больше. Часть кошек разбежалась по окрестностям, один кот выполз на место пожара в понедельник, 22 апреля, спустя четыре дня после возгорания. Пенсионерки, организовавшие «Кошкин дом», сейчас регулярно смотрят, не вернулся ли кто-то из их питомцев на место пожара.

Тюмень, Михаил Калянов

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