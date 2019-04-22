В Тюмени эвакуировали детский сад из-за дыма

В понедельник, 22 апреля 2019 года, из-за угрозы пожара были эвакуированы 318 воспитанников и работников детского сада №123, на ул. Ватутина в Тюмени. ЧП произошло в 8:40.

Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сигнал на пульт поступил из-за задымления, причиной которого стало короткое замыкание в электрощитовой. К месту вызова были направлены 35 человек и 12 единиц спецтехники МЧС.

На месте пожарными было установлено, что возгорания на месте короткого замыкания не произошло. После ликвидации задымления, воспитанники и работники детского сада вернулись нам место. Пострадавших в результате инцидента нет.

Тюмень, служба информации

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