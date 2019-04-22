В центре Тюмени снесут многоэтажку

В Тюмени снесут аварийное здание – пятиэтажное общежитие по адресу проезд Геологоразведчиков, 2. Стоимость демонтажа – 11 млн рублей.

Изначально Тюменское городское имущественное казначейство собиралось заплатить за работу по сносу 27,794 млн рублей (такова начальная максимальная цена контракта), однако участники аукциона в ходе торгов «сбили» цену более чем в два раза. За 11,117 млн рублей работы по сносу выполнит ООО «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж».

Как пояснили «Новому Дню» в администрации Тюмени, еще в 2016 году было принято решение о сносе здания и признании его вероятной зоной ЧС. Тогда же были отселены первые жители. В марте 2018 года после дополнительного исследования дом был полностью признан аварийным. 3 апреля 2018 года мэрия приняла решение переселить оставшихся 98 жильцов. Что будет на месте снесенного дома, в администрации пока не знают.

Тюмень, служба информации

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