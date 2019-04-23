Тюменские мужчины ставят на машины поддельные блатные номера ради селфи

За несколько дней сотрудниками тюменской Госавтоинспекции было задержано три престижных иномарки с «красивыми» номерами, которые на поверку оказались поддельными. Теперь нарушителей ждет административная ответственность.

Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД по Тюменской области, внедорожник «Ауди Q7» с госномером А777УЕ72 привлек внимание инспекторов полка ДПС вчера вечером на улице Пермякова. При проверке документов выяснилось, что иномарка зарегистрирована совсем с другим номером, а по городу ездит с подложными.

Кроме того, 26-летний водитель «Ауди» уже привлекался к ответственности осенью 2018 года за аналогичное правонарушение. Тогда молодой человек был задержан с этими же номерами, но на другой машине. В 2018 году суд лишил тюменца права управления транспортом, но из-за того, что водительское удостоверение не было сдано, срок лишения даже не начал исчисляться.

Другой водитель был задержан на автомобиле «Ауди». Инспекторы ДПС составили на него протокол по факту управления с заведомо подложными регистрационными знаками, и управления транспортом водителем, лишенным права управления. Нарушитель был доставлен в отдел полиции, а автомобиль – на специализированную стоянку.

Еще один автомобиль «Мерседес» с регистрационными знаками Х777ХХ777 был остановлен сегодня ночью на улице 30 лет Победы. 29-летний водитель пояснил инспекторам ДПС, что установил «красивые номера», чтобы «пофотографировать автомобиль».

В минувшую субботу автоинспекторы остановили автомобиль «Тойота Камри», который двигался в свадебном кортеже с регистрационными знаками иностранного государства с комбинацией «ADAM 001».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.04.19

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