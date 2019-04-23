В Тюмени врачи удалили опухоль размером с два больших ведра

Тюменские хирурги удалили у 59-летней пациентки гигантскую кисту. Перед операцией киста достигла размеров 80 сантиметров, в ней содержалось 20 литров жидкости (это два больших ведра).

Женщина страдала от избыточного веса, это затрудняло диагностику патологии. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Киста давила на органы брюшной полости и грудной клетки и причиняла женщине сильную боль.

«Из-за лишнего веса кисту удалось обнаружить только после УЗИ органов малого таза, – рассказала заведующая гинекологическим отделением Екатерина Солдатова. – Как только женщина обратилась к нам, мы приняли решение сделать операцию незамедлительно, из-за тяжелого состояния пациентки».

Кисту удаляли с помощью открытого операционного вмешательства. Операция длилась более 3 часов и прошла успешно. Из-за редкости и сложности случая (таких кист в научной литературе описано крайне мало) перед операцией провели консилиум. Оперировали пациентку три врача, в том числе специально приглашенный гинеколог-онколог.

Через несколько дней после операции женщина почувствовала себя значительно лучше, у нее исчезли одышка и боли, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Пациентка отметила свой день рождения в клинике вместе с врачами, которые ее спасли.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.04.19

Тюменские мужчины ставят на машины поддельные блатные номера ради селфи. / Официально: глава Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку. / Тюменские власти спрятали от населения схему размещения мусорных заводов и полигонов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»