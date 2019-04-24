Под Тюменью столкнулись грузовик и рейсовый автобус (ФОТО)

В районе поселка Боровский под Тюменью произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса № 718 «Тюмень – Аромашево».

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, авария случилась по вине водителя грузовика, не пропустившего автобус, который двигался по главной дороге.

«24 апреля в 10:10 столкнулись грузовик MAN и автобус «Нефаз» на 17км. федеральной автодороги Тюмень-Омск. Водитель грузовика выезжая со второстепенной дороги на главную не пропустил рейсовый автобус № 718, который ехал по федеральной трассе. Всего в автобусе ехало 16 пассажиров, из которых пострадало 6 человек», – сообщили в инспекции.

Двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. Четверых человек госпитализировали в ОКБ №2, в том числе годовалую девочку, у нее ушиб головы. Движение по федеральной автодороге не ограничено. На месте работают работники ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.

Тюмень, служба информации

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