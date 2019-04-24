В тюменском воздухе нашли повышенный формальдегид

В Тюменской области зафиксирован случай превышения предельно допустимой концентрации формальдегида. Как сообщает управление Роспотребнадзора, которое делало пробы в 2018 году, загрязненный токсичным газом воздух появился в районе поселка Антипино. Здесь с 2006 года работает Антипинский НПЗ, также неподалеку находится филиал УГМК «Электросталь Тюмени», завод по производству фанеры «Юнион-Тюмень» и еще ряд мелких производств.

Как сообщили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора, единичный случай превышения формальдегида в районе Антипино составил от 1,1 до 2 (то есть в два раза). При повторном заборе пробы воздуха превышение ПДК по данному химикату обнаружено не было.

В Роспотребнадзоре предположили, что возможно на результаты анализа в первый раз повлияли выхлопные газы проезжающего мимо автомобиля.

Между тем, формальдегид является частью вредных выбросов нефтеперерабатывающих предприятий и одним из производных веществ горнометаллургических и сталелитейных производств. Газ обладает высокой токсичностью. При превышении ПДК формальдегид вызывает аллергические реакции, может стать причиной злокачественных опухолей, изменений в организме на генном уровне. Как пояснил «Новому Дню» тюменский эксперт-эколог Альберт Фахрутдинов, об объективной ситуации в районе филиала УГМК и АНПЗ в поселке Антипино можно говорить только на основании постоянного мониторинга окружающей среды.

«Мы уже несколько лет добиваемся, чтобы в районе Антипино был установлен стационарный пост Росгидромета для замера и мониторинга воздуха в режиме онлайн. Последнее наше предложение было внесено от имени тюменского ОНФ в адрес правительства Тюменской области. Но по неизвестным причинам нас не слышат. В настоящее время все 5 стационарных постов Росгидромета расположены в западной части Тюмени и ни одного нет в промышленной зоне, где расположен филиал УГМК».

По словам общественника, в 2014 году Санитарно-эпидемиологическая служба РФ и Роспотребнадзор без каких-либо обоснований в три раза повысили нормы содержания формальдегида в воздухе. Таким образом, по действующим ранее нормативам, можно говорить не о двукратном, а о шестикратном превышении ПДК формальдегида в районе Антипино.

Тюмень, служба информации

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