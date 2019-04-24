Тысяча тюменцев попросили губернатора Моора позволить им заниматься физкультурой

Жители Переваловского муниципального образования обратились сегодня с просьбой к губернатору Тюменской области с просьбой оказать содействие по строительству спорткомплекса.

В обращении на 67 листах (имеется в распоряжении редакции), которое подписали 1215 местных жителей, указывается, что на 6 населенных пунктов, расположенных на более 14 тыс. га, нет ни одного спортивного сооружения. В таких условиях, по мнению заявителей невозможно исполнение национального проекта «Спорт – норма жизни».

«Ввиду того, что спортивного сооружения в Переваловском МО нет, занятия физической культурой и спортом ведутся только лишь в спортзале Переваловской средней школы, исключительно в вечернее время, по договоренности с руководством школы. Спортивный зал находится в неудовлетворительном состоянии, не оборудован соответствующим образом инвентарем. Также на территории Переваловского МО есть одна спортивная площадка для игры в футбол без благоустройства и с обычным травяным покрытием, которая используется только летний период» – пишут Александру Моору жители района.

По словам одного из авторов письма – депутата думы Переваловского образования Андрея Полякова, в селе Перевалово имеется земельный участок под строительство спортивного сооружения площадью 1,05 га, который предоставлен департаментом имущественных отношений Тюменской области местной администрации в бессрочное пользование. Вид разрешенного использования участка позволяет строительство спортивного объекта.

Однако, несмотря на неоднократные обращения жителей к руководству региона, строительство спортивного сооружения в Переваловском МО даже не включено в госпрограмму Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» на 2019-2025 годы. Не планируется оно и потом.

В своем обращении заявители просят Александра Моора включить строительство спортивного сооружения в госпрограмму, что позволит всем жителям заниматься спортом и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 24.04.19

На Урале создана замена одиозной «Корпорации Развития», губернаторы против. / В тюменском воздухе нашли повышенный формальдегид. / Росрыболовство: муксуну в Оби все хуже, ничего не помогает. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»