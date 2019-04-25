Молодая тюменка истыкала возлюбленного вилкой за просмотр фото в сети

В Тюмени девушка истыкала вилкой своего сожителя за то, что он разглядывал фотографии девушек в интернете. Как сообщили в УМВД по Тюменской области, в момент ссоры пара была нетрезва.

«Во время застолья 28-летний мужчина зашел в социальные сети и начал рассматривать фотографии девушек. Сожительница разозлилась, схватила вилку и нанесла несколько ударов по телу мужчины. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший позвонил в полицию», – рассказали в областном полицейском главке.

На место ЧП выехал участковый, он задержал подозреваемую в преступлении 26-летнюю тюменку. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 115 УКРФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Ревнивой девушке грозит свободы на срок два года.

Тюмень, служба информации

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