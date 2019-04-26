В Тюмени прошел суд над бандой, которая украла у АИЖК 350 миллионов

В Тюмени состоялся суд по делу о хищении у «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» более 345 млн рублей. Осуждены 14 человек, среди них бывший генеральный директор ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрей Хайруллин.

Именно он разработал план хищения денег, зная все стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов АИЖК (сегодня это АО «ДОМ.РФ, г. Москва).

Схема была проста: в Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались недорогие дома с земельными участками для покупки. При этом в договорах указывалась завышенная цена объекта, а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома.

«В одной из деревень Сладковского района жилой дом с участком стоимостью всего 50 тыс. рублей был «приобретен» более чем за 6,6 млн рублей, – приводит пример прокуратура Тюменской области. – На подставных покупателей регистрировалось право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная. После этого Тюменская ипотечная компания через свои аффилированные организации, которые имели аккредитацию в АИЖК, без проблем реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости».

Отчеты о стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в АИЖК оценочная компания ООО «Салекс» под руководством одного из сообщников Хайруллина.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию выкупало закладные на объекты недвижимости завышенной стоимостью. Деньги поступали на счета аффиллированных организаций, затем на счета Тюменской ипотечной компании, с которых переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались аферистам.

К участию в афере Хайруллиным были привлечены 15 человек, материалы дела в отношении двоих фигурантов выделены в отдельное производство, – уточняют в прокуратуре. С октября 2009 года по декабрь 2010 года мошенники, действуя разным составом, реализовали Агентству 94 закладных, в результате чего похитили более 345 млн рублей.

Для создания видимости добросовестного исполнения обязательств мошенники некоторое время вносили платежи по ипотеке за номинальных заемщиков, но потом прекратили. В 2011 году АИЖК провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты махинации. В 2012 году было возбуждено уголовное дело, материалы которого заняли 669 томов.

В итоге суд назначил Андрею Хайруллину 8 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Десять его сообщников отправятся в колонию на сроки от 3 до 6 лет. Еще одной осужденной суд назначил 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Двое подсудимых получили условное наказание (лишение свободы на срок 2,5 и 3 года).

Кроме того, суд удовлетворил иск акционерного общества о взыскании с осужденных более 345 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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