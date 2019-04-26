В Тюмени ищут человека, прыгнувшего с моста в Туру

В Тюмени спасатели ищут молодого человека, который 25 апреля ушел из дома, оставив записку о желании свести счеты с жизнью.

Вещи тюменца были обнаружены в районе моста на улице Челюскинцев. По запросу правоохранительных органов с вечера 25 апреля на месте начала работу служба экстренного реагирования областного МЧС. Было проведено поверхностное обследование акватории реки Тура на лодках. В настоящее время на месте работают водолазы.

«В настоящее время ни тело, ни живой человек не обнаружены», – сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Тюмень, служба информации

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