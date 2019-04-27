Пьяный водитель «Мерседеса» устроил смертельное ДТП в центре Тюмени (ФОТО)

Рано утром 27 апреля в центре Тюмени в ДТП погиб 44-летний мужчина. Столкновение автомобилей «Мерседес ML» и «Лады» 11-й модели произошло в четвертом часу утра на пересечении улиц Профсоюзной и Советской.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель внедорожника «Мерседес», двигавшийся по второстепенной дороге. От удара «Ладу» отбросило на металлическое ограждение, а «Мерседес» вылетел на тротуар, пробил ограду территории жилого дома и въехал в дерево. В результате ДТП водитель «Лады» скончался.

37-летний пассажир «Лады» и 21-летняя пассажирка «Мерседеса» получили травмы головы и ушибы, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного ГИБДД.

Как выяснилось, 25-летний водитель внедорожника (житель Упоровского района) был пьян. При прохождении им освидетельствования показания алкотестера составили 1,56 мг/л, что почти в десять раз превышает допустимую норму. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Внедорожник принадлежит отцу водителя.

Тюмень, служба информации

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