Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию признали виновной в нарушении закона

Тюменская агропромышленная лизинговая компания нарушила закон о защите конкуренции при поставке пассажирских автобусов для ПАТП №1. Такое решение сегодня вынесло Управление ФАС по Тюменской области.

Как писал ранее «Новый День», в мае 2017 года между ООО «Тюменнефтеспецтранс» и ОАО «ТАЛК», принадлежащей правительству Тюменской области, был заключен договор купли-продажи на поставку 156 городских автобусов ЛиАЗ на сумму 1,869 млрд рублей.

В дальнейшем автобусы предназначались для передачи по договору лизинга в АО «Тюменское ПАТП № 1». Соответствующий аукцион ТАЛК выиграла за месяц до заключения сделки с «Тюменнефтеспецтранс». Вот только купив автобусы за 1,869 млрд руб. ТАЛК передала их автопредприятию в лизинг до 2023 года уже за 2,827 млрд рублей. Таким образом, ПАТП № 1 за пять лет выплатит лизинговых платежей почти на 1 млрд руб.

Чтобы не проводить конкурентные торги, «ТАЛК» за месяц до сделки с ООО «Тюменнефтеспецтранс» переписало собственное положение о закупках, увеличив максимальный размер суммы, дающей право заключать прямой договор с 1,5 млрд рублей до 1,9 млрд рублей.

Несмотря на то, что в Тюмени действует два официальных дилера завода ЛиАЗ, агропромышленная компания заключила договор именно с ООО «Тюменнефтеспецтранс», возглавляемым бывшим сопредседателем тюменского ОНФ Евгением Семеняко.

После обращения ТРОО «Народный контроль» в прокуратуру Тюменской области, материалы были перенаправлены в тюменское УФАС. В ходе разбирательства административного дела, которое было возбуждено еще в сентябре 2018 года, антимонопольщики пришли к выводу, что действия ТАЛК по внесению изменений в положение о закупках были направлены на уход от конкурентных закупок и заключение договора с единственным поставщиком.

Антимонопольная служба установила, что действиями «Тюменской агропромышленной лизинговой компании» была ограничена конкуренция при проведении торгов, то есть нарушена часть 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. Окончательное решение будет вынесено через месяц.

Тюмень, Виктор Нестерук

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