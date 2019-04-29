В Тюмени мужчина расстрелял из пистолета маршрутное такси

Тюменец расстрелял маршрутное такси. Мужчина ехал на пассажирском сиденье легкового автомобиля. Проезжая мимо остановочного комплекса, он произвел выстрел из пневматического пистолета по боковым стеклам маршрутного такси, остановившегося для высадки пассажиров. Микроавтобус получил механические повреждения. Среди граждан пострадавших нет, – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Вскоре полиция задержала подозреваемого – 32-летнего жителя областной столицы. В отделе полиции он сообщил, что был пьян и выстрелил по стеклам маршрутки, чтобы проверить мощность недавно приобретенного пистолета.

Возбуждено уголовное дело статье «Хулиганство». Тюменцу грозит наказание в виде штрафа (до 500 тыс. рублей), исправительных работ или лишения свободы (до пяти лет).

Тюмень, служба информации

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