Мэрия Тобольска хочет отсудить у чиновника миллионы за незаконный дом

В Тобольске администрация города намерена отсудить почти 5,5 млн рублей у председателя комитета градостроительной политики Алексея Ермоленко.

Мэрия хочет взыскать с чиновника сумму убытков местного застройщика, который хотел возвести в исторической части города шестиэтажный жилой дом, сообщил источник в Тобольске.

ООО «Сталь» согласовало с администрацией Тобольска проект строительства многоквартирного жилого дома на улице Аптекарской, 2. Застройщик взял в аренду земельный участок, провел инженерные изыскания, разработал проектную документацию, перенес участок газопровода, однако разрешение на строительство от мэрии так и не получил.

Администрация несколько раз отказывала «Стали» в разрешении на строительство, потому что строительство шестиэтажки в историческом центре города противоречило действующим ограничениям этажности в районе.

В декабре 2018 года арбитражный суд Тюменской области установил, что застройщик не знал о действующих ограничениях, этой информации не было и в документах на участок. Так и не сумев построить дом, ООО «Сталь» обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с мэрии Тобольска 9,7 млн рублей убытков, понесенных с момента начала аренды земельного участка.

Суд частично удовлетворил иск, но уменьшил сумму до 5,5 млн рублей (вместе с госпошлиной). Администрация исполнила решение суда.

Как рассказал источник «Нового Дня» в Тобольске, нежелание мэрии выдавать разрешение на строительство было вызвано шумихой, которую местные общественники подняли вокруг самого знаменитого местного долгостроя – «Ремезовского дворика» (участок под спорный дом располагается через дорогу от «дворика»).

Дом был построен с превышением этажности, задержка строительства стала причиной жалоб обманутых дольщиков, и ввести «Ремезовский дворик» в строй удалось лишь после получения разрешения в Министерстве культуры России. Второй раз администрация города решила на одни и те же грабли не наступать.

Как рассказали в прокуратуре Тобольска, после того, как мэрия выплатила застройщику деньги, надзорный орган стал разбираться в ситуации. Итогом стал иск к председателю комитета градостроительной политики Алексею Ермоленко о взыскании в городской бюджет почти 5,5 млн рублей.

Первое заседание суда назначено на 5 июня этого года.

Отметим, что в марте 2019 года местные общественники жаловались в управление генпрокуратуры в УрФО на ситуацию с домом на Аптекарской, 2 и бездействие тобольской прокуратуры, сотрудники которой, говорилось в жалобе, «покрывают чиновников администрации Тобольска».

По мнению общественников, в действиях Ермоленко мог быть состав таких преступлений, как мошенничество, превышение и злоупотребление должностными полномочиями и других.

Также общественники просили заместителя генерального прокурора в УрФО Юрия Гулягина дать оценку действиям главы города Владимира Мазура, который «несет персональную ответственность за все происходящее в городе». В прокуратуре города подтвердили, что обращение поступало, но подчеркнули, что «давно ведут работу по данному направлению».

Как сообщили в прокуратуре Тобольска, пока о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Ермоленко говорить рано. «В настоящее время решается этот вопрос», – сказали в надзорном ведомстве.

Получить комментарий Алексея Ермоленко не удалось – чиновник был на заседании комиссии тобольской городской думы.

Тобольск, Михаил Калянов

Тобольск. Другие новости 29.04.19

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