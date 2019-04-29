Тюменские власти закупили противогазы для детей в зоне химического заражения

Более двух тысяч детских противогазов закупили для детей и студентов Тобольска, попадающих в зону возможного химического заражения. На противогазы бюджет Тюменской области потратил почти 5,5 млн рублей, говорится в законопроекте об исполнении бюджета Тюменской области в 2018 году.

Всего было закуплено 2020 детских фильтрующих противогазов для детей дошкольного и школьного возрастов, а также студентов, «попадающих в зону возможного химического заражения».

В МКУ «Управление по ГО и ЧС Тобольска» «Новому Дню» рассказали, что «зона возможного химического заражения» в случае чрезвычайной ситуации на местных предприятиях охватывает весь город, кроме поселка Сумкино.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что закупка противогазов ведется регионом и не входит в полномочия управления. Получить комментарий в ГКУ «ТОСЭР», через которое проводилась закупка противогазов, не удалось.

Отметим, что всего на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону за минувший год было потрачено 302 млн 205 тыс. рублей. Это чуть меньше 80% от уточненного годового плана. Общие затраты на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили чуть более 1 млрд рублей – меньше трех четвертей от заложенного в бюджете объема финансирования.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.04.19

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