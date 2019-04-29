В Тюмени бывший зек забил молотком студентку и изнасиловал ее подругу

В областном центре 47-летний мужчина убил молотком студентку. После этого он изнасиловал ее подругу, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в пятницу, 26 апреля ранее неоднократно судимый преступник выпивал с двумя студентками в общежитии на улице Мельникайте. После совместных возлияний мужчина забил до смерти девушку 1998 года рождения. Преступник нанес жертве многочисленные удары молотком по голове и телу.

После этого он пригрозил в случае сопротивления убить вторую девушку 1992 года рождения и надругался над ней.

Преступник задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и иных насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством. Расследование продолжается.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.04.19

Тюменские власти закупили противогазы для детей в зоне химического заражения. / В Тюмени стали известны первые кандидаты на место Чемезова от «Единой России». / Мэрия Тобольска хочет отсудить у чиновника миллионы за незаконный дом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»