Тюменец открыл стрельбу из автомата, выйдя из магазина «Магнит» (ФОТО)

В Заводоуковске вечером 29 апреля мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия возле кафе «Шулаверы» рядом с магазином «Магнит». Первые записи об инциденте, который произошел около 20.30, появились накануне вечером в социальной сети ВКонтакте в группе «Заводоуковск».

«Несколько часов назад психопат с автоматом на плече поднял на уши весь город Заводоуковск Тюменской области. Евгений Ч. зашел в магазин «Магнит» за покупками, а когда вышел то вскинул оружие, начал целиться во всех подряд и кричать, что сейчас всех перестреляет, – пишут в группе «Заводоуковск». – Порезвившись, буян побежал домой, где взял в заложники мать. Вскоре к подъезду прибыли полицейские и автобус ОМОНа. После чего мужчина принял решение сдаться».

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 29 апреля в вечернее время в полицию Заводоуковска поступило сообщение о том, что из магазина выходит вооруженный мужчина и заходит в частный дом по ул. Шоссейная, после чего за оградой послышались хлопки, похожие на выстрелы. Сотрудники полиции задержали проживающего по данному адресу неработающего, ранее судимого гражданина 1977 года рождения.

По официальным данным задержанный никого в заложники не брал, а просто укрылся в своей квартире, где проживал вместе с матерью. Полицейским хулиган сдался добровольно. Предмет, похожий на огнестрельное оружие, у него изъят и направлен на экспертизу.

Пользователи соцсетей, пишут в комментариях, что Евгений Ч. выпивал и страдал психическим заболеванием. По предварительным данным у него был охотничий карабин «Сайга», который внешне очень похож на автомат Калашникова. Очевидцы утверждают, что мужчина «находился не в себе».

Сейчас полиция устанавливает, откуда у ранее судимого и предположительно страдающего психическим заболеванием человека появилось оружие.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Фото: группа «Заводоуковск» ВКонтакте

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