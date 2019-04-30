Бывший сотрудник Росгвардии устроил пьяное ДТП в Тюменской области

Бывший начальник Голышмановского межмуниципального отделения вневедомственной охраны Алексей Алатырев признан виновным в совершении ДТП, в состоянии опьянения и причинения тяжкого вреда здоровью человеку.

За совершение данного преступления сотрудник Нацгвардии по Тюменской области осужден на днях Голышмановским районным судом к двум годам лишения свободы условно. В ходе следствия Алатырев пытался уйти от уголовного наказания и представить виновным своего знакомого.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 25 ноября 2017 года Алатырев управляя служебным автомобилем марки «УАЗ Патриот» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП водителю «Рено» были причинены множественные телесные повреждения.

После того, как на место приехали скорая помощь, сотрудники ГИБДД и МЧС, Алатырев скрыл, что он находился за рулем автомобиля. Прибывший на место ДТП его знакомый Жагефаров заявил инспекторам ДПС, что машиной управлял он. Как указано в решении суда «Алатырев не стал опровергать слова своего подчиненного, так как ему оставалось до пенсии три месяца и его бы сразу уволили за произошедшее».

Как пояснила «Новому Дню» потерпевшая в ДТП Валентина Мади, чтобы выгородить Алатырева, на место аварии даже приехал сотрудник отдела кадров, который подтвердил, что Жагефаров работает водителем во вневедомственной охране. Однако опрошенные позже сотрудники отдела кадров и бухгалтерии заявили, что личное дело на Жагефарова оформлялось в день аварии, хотя это был выходной. Как выяснилось в ходе следствия, приказ о приеме на работу Жагефарова так и не был оформлен, однако необходимые показания и медицинское освидетельствование за Алатырева он к тому времени уже сделал.

«Когда Жагефаров узнал о результатах экспертизы, согласно которой мне в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью, он испугался, что к уголовной ответственности привлекут его, а не Алатырева и сразу изменил показания, сказал, что за рулем находился не он», – рассказывает Валентина Мади. По словам потерпевшей, сотрудник Росгвардии не только отказался добровольно возместить причиненный ей материальный ущерб за автомобиль, но даже не извинился.

«Действия самого Алатырева на стадии установления обстоятельств, произошедшего ДТП и его виновников, свидетельствуют о том, что он хотел уйти от ответственности за совершенное ДТП, не сообщив сотрудникам полиции о том, что находился за рулем автомобиля «УАЗ-Париот», тем самым ввел в заблуждение сотрудников полиции и усложнил установление фактических обстоятельств произошедшего ДТП», – указано в решении суда.

При назначении наказания суд учел тот факт, что у Алатырева на иждивении находится двое малолетних детей и один несовершеннолетний ребенок. Решением Голышмановского районного суда уже бывший начальник вневедомственнной охраны приговорен к двум годам лишения свободы условно. Водительских прав лихача суд не лишил.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 30.04.19

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