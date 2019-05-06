В Тюмени отключат отопление, когда жара достигнет 28 градусов

В Тюмени официально объявлено об окончании отопительного сезона. Выключать тепло в столице области начнут во вторник, 7 мая, когда температура за окнами горожан поднимется до 28 градусов тепла.

«В связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха, а также учитывая прогноз погоды на предстоящий период, администрацией города принято решение об окончании отопительного периода 2018-2019 годов с 7 мая», – сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Отключение отопления будет идти поэтапно.

При этом, согласно данным сервиса «Гисметео», воздух в Тюмени во вторник и среду, 7-8 мая, прогреется до 28 градусов тепла. Тюменцы в соцсетях и телеграм-каналах обсуждают, почему батареи отопления в теплое время года остаются горячими.

«Интересно.... Тепло стало, и батареи горячими стали и вода – не притронуться рукой (горячее некуда)!!!! Где же это все раньше было?!», – пишет Оксана И. в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Объясните, пожалуйста, почему в +20 и в -30 у нас одинаковое потребление тепла, и почему ценник в апреле не отличается от январского?», – удивляется Анатолий А.

В телеграм-каналах также обсуждали особенности тюменского отопления. Канал «Та самая тюменская матрешка» написал: «Никогда такого не было, и вот опять. +25 на улице, а у тюменцев жарят батареи». «Длинные майские выходные – однозначное зло. Особенно, если так долго отдыхает глава города», – добавляет канал «Наше ЛукоМоорье».

По нормативу, в городе отопление выключается, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов.

Между тем, энергетики сообщили, когда в городе начнутся опрессовки. Согласно расписанию, размещенному на официальном портале АО «Устэк», отключения горячей воды начнутся с 20 мая и продлятся до 26 августа. Карта и список адресов с датами отключений размещены на официальном сайте компании.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.05.19

У «Росгосстраха» нет претензий к тюменскому топ-менеджеру, обвиняемому в мошенничестве. / Депутаты Курганской облдумы обошли тюменскую «матрешку» по доходам: в «нищем» Зауралье в заседают миллиардеры. / От «ЕР» в тюменскую думу хочет пойти один из самых известных строителей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»