Рейсы из Тюмени в «Шереметьево» задержаны на несколько часов

Из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево» рейсы из Тюмени в Москву и обратно задержаны или отменены. Ночной рейс 6 мая из Шереметьево в Тюмень был отменен, восьмичасовой утренний рейс был отложен на 3,5 часа, на 2,5 часа задержан дневной рейс в столицу.

Согласно данным официального сайта аэропорта «Рощино», рейс до Москвы – SU 1501 с прибытием в «Шереметьево» задерживается до 16-45. Как сообщили в справочной «Рощино», рейс задержан в связи с поздним прибытием самолета.

В «Шереметьево» после трагедии с крушением самолета «Сухой Суперджет» в воскресенье, 5 мая, до сих пор работает только одна взлетно-посадочная полоса, сообщили в справочной.

Рейс из Москвы в Тюмень SU1500 был задержан с 8-25 до 11-50 по московскому времени. Прилет рейса SU 1506 ожидается по расписанию в 18-50, данных о его задержке пока нет, сообщили в «Рощино».

Как писал «Новый День», авиакатастрофа самолета «Сухой Суперджет 100» произошла в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Из-за потери связи с диспетчерами экипаж, выполнявший рейс Москва – Мурманск решил вернуться в «Шереметьево». При посадке у самолета подломилось шасси, авиалайнер загорелся. Из 78 человек на борту погиб 41.

Тюмень, служба информации

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