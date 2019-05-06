В Тюмени подросток загорелся в туалете

В Тюменском районе в результате несчастного случая серьезно пострадал подросток 13 лет. В воскресенье, 5 мая, мальчик в туалете частного дома поджег бумагу и загорелся сам.

Ребенок выбежал на улицу объятый пламенем. Взрослым удалось потушить подростка подручными средствами. Диспетчер «скорой» получил сигнал в 11 часов вечера, бригада медиков была на месте происшествия в 23-15, сообщили в пресс-службе «Станции скорой медицинской помощи».

Прибывшие медики обнаружили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. У подростка ожоги I и II степени поясницы, плеч, ягодиц и бедер – всего около 20% поверхности тела. До приезда «скорой» родственники ребенка попытались оказать ему первую помощь, намазав ожоги гусиным жиром, чем только усугубили состояние пострадавшего.

Медики обработали раны мальчика, наложили повязки и дали обезболивающее. Ребенка доставили в ожоговое отделение ОКБ №1 Тюмени. Состояние пациента удовлетворительное, по оценкам медиков, на лечение потребуется около недели.

За длинные «первомайские» выходные медики тюменской «скорой» оказали помощь 3412 жителям Тюмени и Тюменского района. 1454 пациента были доставлены в больницы. Медики «Скорой помощи» спасли 147 пациентов: 31 из них находился в состоянии комы или шока, у 56 был инфаркт, у 60 – инсульт.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.05.19

Рейсы из Тюмени в «Шереметьево» задержаны на несколько часов. / В Тюмени отключат отопление, когда жара достигнет 28 градусов. / У «Росгосстраха» нет претензий к тюменскому топ-менеджеру, обвиняемому в мошенничестве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»