Тюменские полицейские помогли беременной кошке (ФОТО)

Тюменские полицейские спасли домашнюю кошку от собак. Возвращаясь в отдел МВД России по Уватскому району, стражи правопорядка заметили, как уличные псы набросились на животное.

Полицейские отогнали собак, однако из-за полученных травм кошка не могла самостоятельно передвигаться. Спасители отвезли ее в ближайшее ветеринарное учреждение. Уже у врача выяснилось, что кошка ожидает потомство и нуждается в экстренной операции.

«Сегодня хозяйка кошки поблагодарила правоохранителей за спасение любимца и пообещала сообщать о состоянии здоровья кошки и ее будущих котят», – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.05.19

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