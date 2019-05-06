В тюменском селе соседи избили друг друга ковшом и кружкой

В Тюменской области ссора между соседями привела к возбуждению уголовного дела. Жители села Большое Сорокино подрались предметами домашней утвари, в результате один из драчунов был госпитализирован.

«Потерпевшая пришла в гости к соседке в состоянии алкогольного опьянения и начала вести себя неадекватно. Хозяину дома поведение гостьи не понравилось, и он попросил ее уйти. Женщина ударила соседа ковшом по голове. В ответ мужчина ударил соседку металлической кружкой», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

Потерпевшая обратилась за помощью в больницу. Врачи зафиксировали причинение легкого вреда здоровью. В итоге в отношении 64-летнего местного соседа возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

Тюмень, служба информации

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