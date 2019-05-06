Председатель тюменского избиркома разбогател после выборов губернатора

Почти 10 млн рублей получил в 2018 году председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Это на 4 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Сумма доходов Халина за 2018 год составила 9 млн 904 тыс. рублей. Годом ранее председатель облизбиркома задекларировал 5 млн 898 тыс. рублей. Супруга Игоря Халина получила почти 544 тыс. рублей. Годом ранее ее доход составил 1 млн 491 тыс. рублей, но в эту сумму вошел также 1 млн рублей, полученный от продажи недвижимого имущества.

За год Игорь Халин приобрел дополнительную недвижимость – гараж площадью 20 кв. м. В остальном список имущества четы Халиных не изменился. В собственности главы семейства – квартира площадью 164 кв. м. и земельный участок для ведения подсобного хозяйства в 2000 кв. м. Супруга Игоря Халина владеет долей в 2/4 квартиры площадью 43 «квадрата».

В пользовании главы облизбиркома и его супруги находится куда просторный гараж – площадью 75 «квадратов» и баня в 119 квадратных метров. Годом раньше эти объекты в декларации Халина не фигурировали.

Отметим, что в 2018 году прошли выборы губернатора Тюменской области, выборы депутатов городской думы Тюмени, а также ряд других избирательных компаний, в том числе довыборы депутата заксобрания Ямала по Тазовскому одномандатному округу. На всех выборах тюменская областная избирательная комиссия сэкономила 5,5 млн рублей при общих тратах в 708 млн рублей. По результатам избирательной кампании члены комиссий и работники аппарата были премированы.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 06.05.19

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