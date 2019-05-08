Самый богатый депутат гордумы Тюмени заработал в 230 раз больше самого бедного

Самые богатые депутаты городской думы Тюмени – единороссы. Самыми бедными, согласно опубликованным на сайте городской думы декларациям о доходах, оказались либерал-демократы.

Топ богачей городской думы возглавляет гендиректор АО «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников. Его доход в 2018 году превысил 60 миллионов 682 тысячи рублей. Супруга депутата-единоросса получила 790,5 тысячи рублей. В собственности четы земельный участок в 3337 квадратных метров, дом в 261 «квадрат» и квартира 87 квадратных метров. Кроме того, единолично Виктор Бронников владеет еще одной квартирой – в 136 кв. м., а его супруга – квартирой в 87,2 кв. м. У депутата есть моторное судно «Мастер-440», ездит он на джипе Toyota Land Cruiser 100. У Бронникова также имеются автоприцеп и прицеп для перевозки водной техники. У супруги Виктора Бронникова два автомобиля – Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 150.

Вторым по уровню доходов оказался председатель комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук. Он является гендиректором ООО «Блок комплект», председателем ТРО «Союза машиностроителей России» и председателем областной федерации велоспорта. За 2018 год доход Баранчука составил более 37,5 миллиона рублей. Ему принадлежит, полностью или частично, 9 земельных участков площадью от 146 до 21,2 тысячи квадратных метров. В собственности депутата – жилой дом 543 «квадрата», жилое помещение в 316 кв. м., две квартиры – 108 и 74 кв. м., 20-метровый гараж и нежилые сооружения и здания (целиком или в долевой собственности) площадью от 6 до 19 138 кв. м. В пользовании депутата – два участка земли, 16,9 и 20,6 кв. м. В автопарке у Баранчука джипы Toyota Land Cruiser 200 и LexusRX 300, а также два грузовика ГАЗ, прицепы к грузовому и легковому автомобилю.

Супруга депутата получила доход в размере 1,2 миллиона рублей. В ее собственности доля (1/5) земельного участка площадью 998 кв. м. и автомобиль Toyota HIGHLANDER.

На третьей позиции – заместитель гендиректора ОАО ТДСК Дмитрий Антипов. Он получил почти 36 миллионов рублей. В собственности единоросса – 3 земельных участка (1489, 1454 и 1393 кв. м., квартира в 33,5 «квадрата», гараж в 18 кв. м., три объекта незавершенного строительства площадью 39, 23 и 39,6 кв. м. и нежилое помещение в 127,5 кв. м. Также Антипов пользуется квартирой в 132 «квадрата». Земельными участками и объектами незавершенного строительства Антипов владеет напополам с супругой. Ездит депутат на Лексусе LX 570. Также в гараже у Антипова есть «Ауди Q7», снегоход «ПОЛАРИС RMK 800», снегоболотоход КАН-АМ Outlander Maxи прицеп.

Доход супруги Дмитрия Антипова составил 744 тысячи рублей.

Многолетний лидер декларационных компаний гордумы по доходам единоросс, гендиректор ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин задекларировал лишь 33,8 миллиона рублей. Для сравнения, в 2016 году Рагозин заработал более 150 миллионов рублей.

Доходы депутатов от ЛДПР (всех, кроме лидера фракции Мурата Тулебаева и Олега Касьянова) не дотянули и до 600 тысяч рублей. Так, у Дмитрия Елагина по итогам года 503 тысячи рублей. Коллега Елагина по партии Евгений Бакро заработал 430 тысяч рублей, а бывший лидер фракции Алексей Чирков (он оказался самым бедным депутатом из всех) – и вовсе 261 тысячу рублей.

При этом в собственности у Дмитрия Елагина земельные участки, жилые и нежилые строения, а ездит депутат на БМВ Х5 (также у него имеется прицеп). Возможно, это связано с тем, что супруга Елагина заработала за 2018 год в 15 раз больше мужа – более 7,5 миллионов рублей. Ездит жена депутата на Porsche Kayenne.

У Алексея Чиркова в собственности доля в квартире площадью 88 кв м, автомобиль «Хонда CR-V» и прицеп. Дмитрий Бакро не владеет ни недвижимостью, ни автомобилем, а двумя квартирами лишь пользуется. При этом Алексей Чирков является руководителем ОАО «Тюменьторф», Дмитрий Елагин – заместитель гендиректора ООО «ЮграСтройИнвест», а Дмитрий Бакро в 2018 году был помощником депутата Государственной думы РФ Владимира Сысоева по работе в Тюменской области.

По сравнению с самыми богатыми депутатами гордумы ее руководство заработало сравнительно немного. Спикер думы, экс-замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный задекларировал доход в сумме 8 миллионов 987 тысяч рублей. В собственности Заболотного земельный участок в 3458 кв. м., 350-метровый жилой дом, половина 240-метровой квартиры и 59-метровый гараж. Также председатель гордумы пользуется участком акватории пруда площадью 190 «квадратов». Ездит Евгений Заболотный на джипе Toyota Highlander. Супруга спикера принесла в семейный бюджет в прошлом году 1 миллион 69 тысяч рублей. В ее собственности половина квартиры (совместно с мужем) и автомобиль Toyota RAV4.

Зампредседателя гордумы, руководитель фракции «Единой России» Дмитрий Осипов отчитался о 3 миллионах 459 тысячах рублей дохода. У Осипова есть квартира в 114 кв. м. (напополам с супругой) и автомобиль JAGUAR XJ. Доходы супруги вице-спикера составили немногим более 2 миллионов рублей, ездит она на AUDI Q5. Также в пользовании жены депутата квартира в 65 кв. м.

Кроме спикера и вице-спикера, в тюменской городской думе есть еще один депутат, который работает на освобожденной основе, то есть получает от думы зарплату. Это бывший сенатор, последний всенародно избранный мэр Тюмени (в прошлом, разумеется) Степан Киричук. Его доход в 2018 году составил 5 миллионов 371 тысячу рублей. Киричук владеет земельными участками в 3000 и 1000 кв. м., домом почти в 500 кв. м. (на равных с супругой) и автомобилем BMW X5 хDrive30d. Супруга экс-сенатора заработала 2,9 миллиона рублей. У нее 2 земельных участка, три жилых дома (один напополам с мужем), две квартиры, 67-метровый гараж, два нежилых помещения и машиноместо. Также в пользовании четы Киричуков находится гараж площадью 16,9 кв. м.

Лидер фракции ЛДПР в гордуме Мурат Тулебаев (гендиректор ООО «Трасса», недавно переданного из муниципальной собственности во владение Тюменской области) получил за 2018 год 2,7 миллиона рублей. Он владеет тремя земельными участками, жилым домом, баней и нежилыми помещениями. Ездит на Volvo s60. Доход супруги либерал-демократа – 3,8 миллиона рублей, у нее есть две квартиры – 95 и 34 кв. м.

Главный справедливоросс гордумы Владимир Гороховцев задекларировал 2,4 миллиона рублей дохода. Он работает заместителем директора ООО «Евротранс». В собственности – два земельных участка и прицеп. Супруга эсера владеет двумя земельными участками – 495 и 1500 «квадратов» и половиной жилого дома в 374 кв. м. В гараже у супруги депутата Мерседес BENZ CLS 250 CDI и микроавтобус «Форд транзит».

Самым бедным из руководителей фракций является коммунист Сергей Пыхалов. Работая первым секретарем Калининского отделения КПРФ и помощником депутата областной думы Юрия Юхневича, Пыхалов получил доход в 547 тысяч рублей. Из недвижимости у коммуниста только участок земли в 1054 кв. м. Живет депутат в 37-метровой комнате в общежитии, зато владеет тремя автомобилями – «Дэу Нексия», «Дэу Матиз» и грузовым фургоном ГАЗ.

Тюмень, служба информации

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