В Тюмени на парад Победы вышел каждый девятый житель города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В шествии «Бессмертного полка» в Тюмени на параде 9 мая приняли участие 87 тысяч человек. Всего по Тюменской области на торжественные шествия в честь Дня Победы вышли 145 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Как это было – в фоторепортаже «Нового Дня».

Правоохранительные органы предприняли беспрецедентные меры безопасности. Впервые за много лет дороги на подступах к месту проведения парада были перекрыты не только машинами ГИБДД, но и тяжелой техникой – грузовиками и спецмашинами полиции.

В ожидании своей очереди в параде сотрудницы учреждений культуры позировали фотографам.

Школьники ждут, когда смогут принять участие в параде.

Раздача бесплатной «фронтовой» каши.

Детям завязывают георгиевские ленточки на голубях мира. «Главное, чтобы не было войны», говорят малышам.

Бессмертный полк в 2019 году в Тюмени собрал 87 тысяч человек.

Зрители парада постарались одеться соответствующе.

Какие слова нужно выкрикивать, проходя перед вип-трибуной, демонстрантам напоминали специально обученные люди.

Безопасность парада обеспечивали порядка 800 сотрудников полиции, по данным пресс-службы УМВД по Тюменской области.

Тюменцы несли портреты погибших солдат Великой Отечественной.

Начальник УМВД по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов появился на параде, как медийная звезда.

Таблички с именами родственников – участников войны принесли и руководители региона, стоявшие на вип-трибуне.

Тюменцы несут таблички с данными своих близких, погибших в локальных войнах.

Заместитель губернатора Тюменской области, либерал-демократ Владимир Сысоев впервые приветствует парад Победы с вип-трибуны.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков после того, как диктор объявил, что колонную тюменских вузов возглавляет Тюменский государственный университет.

Ректор Тюменского государственного медицинского университета Ирина Медведева явно довольна окончанием медийной «войны» вокруг своего переизбрания.

По правую руку от губернатора Александра Моора – силовики региона: глава местного СУ СК РФ Александр Кубляков, начальник РУ ФСБ Игорь Кочнев и начальник УМВД региона Юрий Алтынов. Сверху губернатора прикрывает руководитель счетной палаты Тюменской области Игорь Огородников.

Начальник РУ ФСБ по Тюменской области генерал Игорь Кочнев знает, как выделиться на трибуне, где рябит в глазах от генеральских погон – главный чекист региона просто пришел в штатском.

Буквально 30 лет назад так могло выглядеть политбюро.

Тюменское отделение РКРП и КПРФ шли подчеркнуто раздельно. После протестов против «мусорной реформы» в Тюменской области две организации «красных» обвинили друг друга в провокациях и «сливе» протеста.

Тюменская «Единая Россия» прибыла на митинг практически в полном составе: депутаты Госдумы Иван Квитка и Николай Брыкин, депутаты облдумы Юрий Конев, Владимир Столяров, Ольга Швецова. Андрей Артюхов и городской депутат тюменской думы Альбина Селезнева. Также в колонне единороссов шел известный предприниматель, спонсор партии Владимир Шевчик – бывший муж замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик.

Тюменская полиция отрядила на защиту парада свои лучшие кадры.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 08.05.19

Перед 9 мая в Тюмени «заминировали» практически все крупные торговые и офисные центры. / Самый богатый депутат гордумы Тюмени заработал в 230 раз больше самого бедного. / В Тюмени массово эвакуируют торговые центры (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»