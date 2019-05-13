Тюменская пенсионерка получит деньги за сломанную на тротуарной плитке ногу

В Тюменской области пенсионерка-инвалид сломала ногу, выходя из магазина. ЧП случилось в Ялуторовске еще в августе 2018 года. 68-летняя женщина-инвалид оступилась, поскольку в тротуарной плитке имелись выбоины. Пострадавшей был диагностирован перелом основания пятой плюсневой кости стопы.

С помощью прокуратуры пенсионерка подала иск в суд с требованием взыскать с владельцев магазина (ООО «Маяк») моральный и материальный вред, а также заставить отремонтировать тротуарную плитку.

В марте 2019 года Ялуторовский районный суд взыскал с ответчика более 56 тыс. рублей и обязал сделать входы в магазин безопасными. Но компания «Маяк» обжаловала решение в Тюменский областной суд.

В понедельник, 13 мая, судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила решение районного суда без изменения, а жалобу ответчика без удовлетворения.

Ялуторовск, служба информации

Ялуторовск. Другие новости 13.05.19

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