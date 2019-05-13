В Тюмени при взрыве канализационной бочки обгорел сварщик

Канализационная бочка (септик) взорвалась во дворе частного дома в Тюмени при проведении сварочных работ. Тяжело пострадал 28-летний сварщик.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, в воскресенье, вечером 12 мая произошел взрыв канализационного септика. Бочка загорелась. Очевидцы вызвали «скорую помощь» для пострадавшего в результате происшествия сварщика. Сами они первую помощь мужчине из-за растерянности не оказали.

Прибывшие через 12 минут врачи застали пострадавшего всего в грязи. У мужчины были ожоги конечностей площадью более 10%, травма живота, перелом предплечья, шла кровь из ран на лбу и на левом локте. Медики на месте дали пациенту обезболивающее, остановили кровь, зафиксировали сломанную руку и поставили капельницу, чтобы восстановить объем потерянной крови. Сварщика экстренно госпитализировали в ОКБ№2 Тюмени.

Всего за праздничные выходные с 9 по 12 мая медики «скорой помощи» помогли 2811 жителям Тюмени и Тюменского района. В больницы были доставлены 1177 пациентов, бригады «скорой» спасли 126 человек, жизни которых угрожала опасность.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.05.19

Тюменская пенсионерка получит деньги за сломанную на тротуарной плитке ногу. / Экс-глава тюменской налоговой Тамара Зыкова рассказала, зачем пошла на преступление. / Суд над главным тюменским налоговиком Зыковой будет открытым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»