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Вторник, 14 мая 2019, 15:15 мск

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В Тюмени ищут жертв жестокого насильника (ФОТО)

В Тюмени следователи ищут жертв насильника. Мужчина задержан за то, что в 4 часа утра 11 мая 2019 года надругался над незнакомой 20-летней девушкой. Он проследовал за ней подъезд, затем угрожая убийством, заставил зайти в лифт и заблокировал двери.

В лифте мужчина употребил неустановленное следствием вещество, после чего изнасиловал потерпевшую, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Как выяснилось, ранее 43-летний житель Тюмени уже провел 20 лет в колонии за совершение особо тяжкого преступления. Сейчас ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

«Следствием проверяется его причастность к возможному совершению аналогичных преступлений, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. – Всем, кто стал жертвой злоумышленника или обладает какими-либо сведениями о его противоправных действиях, следует обращаться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3452) 62-15-87 «Телефон доверия» или 02».

Тюмень, служба информации

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