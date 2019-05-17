Тюменский бюджет переплатил «Почте России» десятки миллионов рублей

Счетная палата Тюменской области обнаружила, что регион заплатил «Почте России» 50 млн рублей за пересылку уведомлений, которые никому не нужны. Отчет аудиторов был представлен депутатам комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы 16 мая, обсуждать его народные избранники не захотели.

Как установили специалисты Счетной палаты, при реализации региональной программы «Повышение безопасности дорожного движения до 2021 года» ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» перечислило «Почте России» более 50,5 млн рублей за пересылку уведомлений о вручении заказных писем. С помощью таких писем «УАД» информировало водителей, получивших штрафы, о том, что к ним применено административное взыскание.

При этом по закону направлять уведомление о вручении заказного письма необходимо только в случае обращения гражданина с жалобой в суд, чтобы подтвердить факт вручения постановления по делу об административном правонарушении. За весь 2018 год суды запрашивали уведомления лишь дважды. Получается, что 50,5 млн бюджетных рублей были истрачены на ненужную услугу «Почты России».

Счетная палата Тюменской области отдельно указала – в 2019 году уведомления больше не отправлялись.

Госпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения до 2021 года» «Управление автодорог» реализует совместно с управлением МВД по Тюменской области. Именно «УАД» выставляет стационарные и мобильные камеры наюлюдения на автодорогах и организует передачу данных с них в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД по Тюменской области. Интересно, что средний размер штрафа, оплаченного нарушителями, составил 688 рублей, а средние затраты «Управления автомобильных дорог» на каждое постановление о возбуждении административного производства – 273 рубля.

Все эти данные были представлены руководителем Счетной палаты Тюменской области Дмитрием Огородниковым на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам. У депутатов не возникло вопросов, кроме одного – технического. Папрламентарии единогласно одобрили отчет главного аудитора региона. Теперь его предстоит утвердить на ближайшем заседании областной думы.

Тюмень, служба информации

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