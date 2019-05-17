Неподалеку от Тюмени автокран снес пешеходный переход (ФОТО)

Под Тюменью, на 21 километре Тобольского тракта, грузовик с краном-манипулятором снес надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пятницу, 17 мая 2019 года, в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Сооружение находится в ведении ФКУ «Уралуправтодор».

Сообщение о происшествии поступило в МЧС от диспетчера службы 112 в 13:20. Из-за повреждения стрелой крана-манипулятора «ДЭУ» обрушился надземный пешеходный переход. Информации о пострадавших не поступало – их, к счастью, не было. На месте работали три экипажа ГИБДД, четверо спасателей ТОСЭР, шестеро сотрудников МЧС на 2 машинах, а также сотрудники дорожного ремонтно-эксплуатационного управления №1.

Движение по тракту было затруднено. В обсуждении происшествия в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте» ДТП уже сравнили с фильмом «Пункт назначения».

В половине третьего часа дня движение автотранспорта на Тобольском тракте было восстановлено. Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, за медицинской помощью в связи с происшествием никто не обращался.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», сейчас подчитывают ущерб от повреждений. Вероятно, платить за последствия придется водителю, который не учел высоту своей спецтехники. Временно движение пешеходов на этом участке трассы будет организовано наземным способом.

Тюмень, служба информации

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