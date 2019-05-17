Глава Тюмени Кухарук на новой должности так и не обзавелся недвижимостью

Глава Тюмени Руслан Кухарук заработал в 2018 году 4 млн 159 тыс. рублей. Это на на 1,1 млн рублей больше, чем годом ранее.

Данные о доходах главы города опубликованы на сайте правительства Тюменской области. Согласно декларации, Руслан Кухарук не владеет недвижимостью, зато пользуется двумя квартирами – 145 и 80 кв м. Ездит глава города на «паркетнике» «Фольксваген Туарег». Еще у Руслана Кухарука есть автоприцеп.

Супруга главы Тюмени, как и его двое детей, доходов не имеет. Зато владеет квартирами в 145 кв м, 63 кв м (напополам с одним из детей), 18-метровым гаражом и овощехранилищем площадью 2,7 кв м. Годом ранее в собственности супруги главы города и ее ребенка квартиры в 62,9 кв м не было. Ездит первая леди города на «Мицубиси Outlander II XL».

Отметим, что Руслан Кухарук стал главой Тюмени в конце 2018 года, после того, как прежний руководитель администрации Александр Моор был избран губернатором области. Ранее Кухарук работал заместителем Моора в администрации города.

Тюмень, служба информации

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