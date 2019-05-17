Тюменского чиновника Павла Белявского обвинили в финансировании бизнеса своих друзей

Крупными подрядчиками департамента общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Тюменской области могут являться компании и ИП людей, приближенных к директору департамента Павлу Белявскому. Об этом сообщил телеграм-канал «ГБ регионы», выложив детализацию расходов департамента на ряд проектов.

Среди крупнейших подрядчиков департамента – компании «Диджитал агентство» и «Диджитал смарт». За 2018 год они получили порядка 70 млн рублей на продвижение в соцсетях, освещение мероприятий и изготовление сайтов.

Отметим, что экс-директор «Диджитал Агентство» – Мария Бабина. Она является женой Артема Газизова, ранее работавшего гендиректором в «Молодежном информационно-аналитическом центре», через который проходили значительные потоки денежных средств департамента.

Телеграм-канал называет Газизова «ближайшим другом» Павла Белявского. Сейчас Газизов работает помощником гендиректора крупнейшего информационного холдинга региона «Сибинформбюро» по финансовым вопросам, а Бабина – в департаменте Павла Белявского, именно в ее ведении, по неподтвержденным данным, могут находиться финансы, выделяемые департаментом «Сибинформбюро».

Телеграм-канал сообщает, что «департамент информполитики часто прибегает к услугам ИП». Например, по данным канала, на проект «Кибер Фест» было потрачено 22 миллиона рублей. Куратором проекта был соратник Павла Белявского, экс-депутат гордумы Тюмени Роман Чуйко. Среди подрядчиков – ООО «Диджитал смарт» и ряд ИП – Долматова, Гимадиев и Довбилова. Из этой суммы 4,7 миллиона рублей получило АНО «КиберТюмень» Романа Чуйко.

Как сообщил источник «Нового Дня», это не единственный случай освоения значительных средств через ИП. Так, заказ буклетов «Молодежная политика Тюменской области» на 2,6 миллиона рублей был отдан ИП Шерстобитовой А.Б. При этом, согласно данным ЕГРЮЛ, у нее есть фирма «Синергия», которая занимается производством рекламной продукции. Стоит отметить, что ставка налогообложения для ИП и ООО различается.

По данным «ГБ регионы», в 2016 году фирма Бабиной вместе с ИП Захаров освоили почти 70 миллионов рублей на информационное обслуживание во время выборной кампании губернатора Владимира Якушева.

Публикация нынешних данных в телеграм-канале, судя по всему, говорит о проводимой в департаменте проверке силовиков.

Тюмень, новый День, служба информации

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