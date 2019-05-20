В Тюмени хотят законодательно омолодить население

В Тюменской области хотят изменить понятие «молодежь». Так, согласно законопроекту, внесенному в облдуму депутатом Глебом Трубиным, возраст молодых граждан предлагается повысить с 30 до 39 лет. Поводом для таких поправок к закону «О молодежной политике в Тюменской области» послужили рост продолжительности жизни населения в регионе и повышение пенсионного возраста.

«Везде говорят, что рождаемость улучшается, женщины стали позже рожать, продолжительность жизни растет, понятие молодежи становится более широким. Поэтому, я считаю, нам нужно повысить возраст молодежи, чтобы отражать реалии современного мира, – пояснил «Новому Дню» Грел Трубин. – И, конечно, необходимо предусмотреть дополнительные затраты на социальные льготы для людей, которые войдут в эту категорию в случае принятия законопроекта».

По словам автора поправок, в случае их принятия, он подготовит и внесет в областную думу законопроект об увеличении субсидий для молодых семей и повышении возраста участников данной программы.

Стоит отметить, что по мнению Трубина, увеличение возраста молодежи почти до 40 лет поможет повысить активность молодых тюменцев, сформировать в регионе кадровый потенциал и обновить региональные элиты.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.05.19

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