В Тюменской области инвалидам выставили счета за мусор, который никто не вывозил

В Ишиме региональный оператор по обращению с коммунальными отходами (компания «ТЭО») выставил счета за не вывезенный мусор инвалидам и пенсионерам из домов на окраине города. А затем людям с ограниченными физическими возможностями предложили самостоятельно носить отходы до баков за два километра.

Как рассказала «Новому Дню» Ольга Попова, живущая в доме №12 по улице Равнинной, с января 2019 года жителям стали приходить квитанции за вывоз мусора по таким же тарифам, как и собственникам квартир в многоквартирных домах.

При этом мусор в этом районе никогда не вывозили, даже дорогу к домам нормальную удалось сделать только после паводка 2017 года. По словам Ольги Алексеевны, раньше местные жители просто сжигали мусор в печках и банях – местные дома без коммунальных удобств. Сама женщина живет в трехквартирном одноэтажном доме. Контейнера для мусора здесь никогда не было.

Ольга Попова – инвалид 3 группы, не работает. Она передвигается на костылях – была сделана операция по замене коленного сустава. Но когда стали приходить квитанции на оплату вывоза мусора, а мусор никто вывозить так и не начал, женщина взяла такси и отправилась в «ТЭО» разбираться, за что ей и соседям выставили счета.

С марта регоператор пообещал наладить еженедельный вывоз коммунальных отходов, однако делал это только после звонков Ольги Алексеевны. Каждый четверг в течение трех недель она звонила в «ТЭО» и просила приехать за мусором. Перерасчет за вывоз ТКО в январе и феврале женщине так и не сделали ни в марте, ни в апреле. Чтобы не копить долги за коммуналку, сноха Поповой оплатила квитанции.

А 16 мая, когда ТКО в очередной раз не вывезли, в диспетчерской заявили, что забирать мусор в пакетах больше не будут. «Так как нет контейнера, посоветовали взять мусор и принести в контейнер на улицу Большую. Это 2 километра от нас. Это мне надо взять мусор за всю неделю, обвешаться им и идти на костылях? Когда я сказала, что на костылях не дойду, мне посоветовали обратиться в соцзащиту и попросить установить контейнер. Это мусорная реформа, чтобы на инвалидах деньги зарабатывать?», – удивляется Ольга Попова. По ее словам, в домах района в основном живут пенсионеры и инвалиды, которым трудно носить мусор на большие расстояния, и сам платеж за обращение с ТКО для них существен.

Получить комментарий в АО «ТЭО» не удалось. Региональному оператору был направлен официальный письменный запрос, но на момент публикации ответ на него еще не поступил.

Глава Ишима Федор Шишкин заявил корреспонденту «Нового Дня», что в указанном районе, действительно, есть коммунальные проблемы. При этом Шишкин отметил, что местные жители никогда ранее не платили за вывоз мусора, и сейчас необходимость оплаты вызывает у них недовольство.

По словам мэра, администрация оборудует в этом районе контейнерную площадку (установка контейнеров в полномочия муниципалитета не входит). «Правительством Тюменской области выделены деньги на строительство контейнерных площадок. Завтра у нас появится информация о проведении аукциона. Как состоятся аукционы, начнем строить эти площадки», – рассказал Шишкин.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.05.19

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