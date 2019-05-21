Путину пожаловались из Тобольска на местную полицию

Президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на нарушения в полиции Тобольска и Тюменской области. Как сообщил источник агентства «Новый День» в Тобольске, близкий к правоохранительным органам, в жалобе говорится: от проходящей сейчас в УМВД по Тюменской области министерской проверки скрывают кадровые нарушения в городском отделе.

По данным источника, речь идет о старшем инспекторе дорожного надзора Алексее Рябкове, который не соответствует занимаемой должности по результатам военно-врачебной комиссии (не имеет необходимой группы предназначения по классификации МВД). В январе 2019 года, сообщает источник, тогдашний начальник тобольского ОГИБДД Александр Лукьянов принял решение перевести Рябкова на должность командира роты ОГИБДД МО МВД Росии «Тобольский». Однако офицер не соответствовал новой должности по группе предназначения и отправился на повторную военно-врачебную комиссию. Выводы комиссии были неутешительны: по результатам ВВК группу предназначения соискателю не повысили, а понизили, так, что он перестал соответствовать требованиям к сотрудникам ГИБДД. Несмотря на это, сообщается в жалобе, старший дорожный инспектор остался в должности.

По данным источника, руководство тобольской ГИБДД пыталось скрыть этот случай от инспекторской проверки, которая сейчас проходит в УМВД по Тюменской области.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что в понедельник, 20 мая Алексей Рябков написал рапорт на отпуск с последующим увольнением. Комментировать результаты военно-врачебной комиссии и группы предназначения личного состава в пресс-службе отказались, отметив, что это конфиденциальная информация. Источник в Тобольске сообщил также, что еще днем в воскресенье рапорта об увольнении от Рябкова не было. Кроме того, по неподтвержденным данным, на вечер понедельника до инспектора не могли дозвониться.

Также в жалобе на имя президента (а также министра МВД Владимира Колокольцева и других высших полицейских чинов) говорится, что «решить вопрос на региональном уровне не представляется возможным». В качестве примера приводится ситуация с бывшим начальником тобольского ОГИБДД Александром Лукьяновым, на которого также много жаловались вышестоящему начальству. Несмотря на неоднократные дисциплинарные взыскания, Лукьянов не был фактически понижен в должности, а переведен на работу заместителем начальника ГИБДД Тюмени.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 20.05.19

В Тюменской области инвалидам выставили счета за мусор, который никто не вывозил. / Антипинский НПЗ должен 346 млрд рублей и банкротится. / В Тюмени хотят законодательно омолодить население. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»