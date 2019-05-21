Жители тюменских высоток не защищены от пожаров

В большей части высотных домов в Тюмени не обеспечена пожарная безопасность жителей. В них не функционируют или вовсе отсутствуют системы дымоудаления и пожарной сигнализации. Об этом говорили во вторник, 21 мая 2019 года, в гордуме, сообщает агентство «Новый День».

Депутаты комиссии по благоустройству и городскому хозяйству обсудили рекомендации по итогам круглого стола по теме капремонта в многоквартирных домах. Круглый стол прошел в городской думе 24 апреля.

Согласно документу, «в большей части многоквартирных домов города Тюмени с этажностью более 12 этажей не обеспечивается пожарная безопасность проживающих, не соблюдаются нормы и правила пожарной безопасности». Причина не в проблемах обслуживания систем дымоудаления и пожарной сигнализации, а в том, что они не работают или просто отсутствуют. При этом, по правилам пожарной безопасности, многоквартирные дома высотой более 28 метров должны быть обеспечены системой дымоудаления и пожарной сигнализации. Информацию об этом предоставило ГУ МЧС по Тюменской области.

По итогам круглого стола департаменту ЖКХ Тюменской области рекомендовали включить ремонт противопожарных систем в перечень работ, которые можно делать во время капремонта. А также установить предельную стоимость таких работ.

Сейчас, рассказал «Новому дню» депутат от ЛДПР Алексей Чирков, существует определенный перечень из 6 видов работ, которые можно выполнять за счет средств капремонта. Поскольку изначально в домах не было систем дымоудаления и сигнализации, такое оборудование нельзя ремонтировать за счет средств фонда капремонта, даже если оно установлено в многоэтажках позднее.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.05.19

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