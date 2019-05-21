Скончался пресс-секретарь губернатора Тюменской области

Скончался бывший пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов, он недавно ушел со службы в правительстве из-за тяжелой болезни. Его не стало вечером 21 мая 2019 года.

По данным издания, Андрей Осипов умер в федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. До госпитализации он находился на рабочем месте. В центре нейрохирургии его оперировал лично главврач Альберт Суфианов, но, к сожалению, болезнь оказалась очень серьезной.

Андрей Осипов работал с новым губернатором Александром Моором с 2018 года.

Коллектив агентства «Новый День» выражает соболезнования родным и близким Андрея Осипова. Это был профессионал своего дела, он не делил СМИ на «лояльные» и «нелояльные» и стремился помочь всем журналистам, независимо от статуса и издания.

Обновлено в 19:30.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.05.19

Жители тюменских высоток не защищены от пожаров. / Тюменец, которого били при приемке в ОМОН, дал показания против командира. / В Тюмени бодибилдер может сесть на 7 лет за стероиды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»