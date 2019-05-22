Высокопоставленные тюменские следователи предпочитают ходить пешком

Руководство тюменского регионального подразделения Следственного комитета России отчиталось о доходах. Судя по декларации, высокопоставленные следователи не очень жалуют автомобили: ни один из них не владеет автотранспортом.

Руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков заработал за 2018 год 3 млн 12 тыс. рублей. Супруга главного следователя региона доходов не имеет. В собственности у семьи Кубляковых квартира площадью 130 кв. м. (долевая собственность Александра Кублякова, его жены и двоих несовершеннолетних детей). Также семья начальника СУ СК пользуется двумя квартирами – 136,5 кв. м. и 74,5 кв. м. Супруге Александра Кублякова принадлежит автомобиль Тойота RAV 4, сам следователь транспортными средствами не владеет.

Первый заместитель руководителя СУ Ахмед Асхабов задекларировал доход в размере 2 млн 941 тыс. рублей. Асхабов владеет участком земли в 15,5 «соток» и баней площадью 72 кв. м. Автомобилем замруководителя следственного управления не владеет.

Супруга следователя получила в 2018 году доход в размере 608 тыс. рублей. Асхабов, его жена и несовершеннолетний ребенок имеют в пользовании две квартиры – 101,2 кв. м. и 75 кв. м. Супруга следователя владеет автомобилем «Фольксваген Туарег».

Заместитель руководителя управления Александр Бессмельцев заработал за прошлый год 1,8 млн рублей. Доход супруги следователя – 278 тысяч рублей. Бессмельцев не владеет никакой недвижимостью, нет у него и автомобиля. В собственности жены следователя есть только доля земельного участка, автомобилем она также не владеет.

Александр Бессмельцев пользуется квартирами площадью 128,5 кв. м. и 92 кв. м. В пользовании у супруги и несовершеннолетнего ребенка – квартиры 128,5 кв. м. и 41,6 кв. м.

Тюмень, служба информации

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