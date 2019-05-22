Тюменские чиновники ищут в соцсетях экстремистов и читают мусульманам лекции

Власти Тюменской области ведут мониторинг социальных сетей и форумов на предмет проявлений экстремизма. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая 22 мая на совещании в уральском полпредстве.

Мероприятие было посвящено реализации стратегии государственной национальной политики, в нем, кроме губернаторов УрФО, участвовали замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, замгенпрокурора Юрий Гулягин и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

По словам Александра Моора, в Тюменской области межнациональные и межконфессиональные отношения оцениваются как стабильные и управляемые, в регионе нет этнических анклавов, нет сегрегации и дискриминации, реализуются целевые программы по гармонизации МКО и МНО. Губернатор сообщил, что правительство области создает необходимые условия для развития культур, выстраивает систему взаимодействия между органами власти и лидерами сообществ, принимает меры для оперативного реагирования на конфликтные ситуации.

«Пример: деятельность информационно-пропагандистской группы по профилактике. В нее входят члены общественной палаты, руководители региона. Проведено 39 лекций для прихожан мечетей. С учетом прошедшей в апреле контртеррористической операции в Тюмени мы прекрасно понимаем, что последователи террористов не всегда посещают мечети, а еще меньше наши общегражданские мероприятия», – сказал Александр Моор.

Тюмень, Екатеринбург, служба информации

Тюмень, Екатеринбург. Другие новости 22.05.19

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