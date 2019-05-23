В Тюмени сорван ремонт теплосетей во дворах

Тюменские депутаты раскритиковали теплосетевые компании за задержку ремонта сетей теплоснабжения во дворах. Работы, которые должны были начаться 15 мая, так и не стартовали, лишь часть подрядчиков готовится выйти на свои объекты.

Дискуссия разгорелась во время отчета администрации города об использовании денег на комплексное благоустройство дворов в 2018 году и планах на 2019 год. В ходе заседания комиссии гордумы Тюмени по бюджету, которое состоялось 22 мая, вице-спикер Дмитрий Осипов обратил внимание на нестыковки сроков в графиках, предоставленных мэрией, и реального положения дел в городе.

В 2019 году должен быть проведен капитальный ремонт инженерных сетей в 25 дворах. Внешнее благоустройство дворов должно начаться только после того, как водо- и теплоснабжающие организации заменят свои сети. Согласно графику, представленному чиновниками, работы должны начаться 15 мая и завершиться к 1 июля.

«Сегодня мы в документах, которые получили на руки, увидели график, по которому ремонт сетей теплоснабжения начинается с 15 мая. В информации, которую мы видели в слайдах, для тех же самых объектов приведены уже иные даты», – возмутился Осипов. Депутат попросил представителей администрации разъяснить – «все ли внутренние процедуры тепловики провели у себя и есть ли у них понимание, какими силами они будут это реализовывать?»

По словам чиновников, вопрос замены сетей во дворах стоит на ежедневном контроле. 16 объектов водоснабжения и 9 канализации уже закончены 6 дворовых территорий. «Сейчас все подрядчики отобраны, мероприятия проводятся «Водоканалом» (ООО «Тюмень Водоканал» – прим. ред.) в установленный срок до 1 июля», – отрапортовали чиновники.

По словам представителей мэрии, сети теплоснабжения подлежат замене в 19 дворовых территориях В ближайшее время начнутся подготовительные работы по 4 объектам, по ним уже состоялись торги и определены подрядные организации. По остальным 15 объектам торги завершатся в срок до 24 мая.

«У нас информация, что 15 мая начнутся уже строительно-монтажные работы, – еще сильнее возмутился вице-спикер гордумы. – Не процедуры, не моральная настройка коллективов, а работы. На дворе 22 мая, еще процедуры идут, четверо [подрядчиков] еще только куда-то собираются выходить на объекты. Хотя еще 15 числа должно было все «звенеть». Даже в скорректированной информации на слайдах даты начала работ – 15-22 мая. Но на сегодня тепловики не приступили ни к одному двору».

Представителям администрации оставалось только признать, что капремонт теплосетей не начался еще ни в одном дворе. Почему так произошло, чиновники объяснить не смогли.

«Мы сейчас опять послушаем истории, а потом героически, за счет тех, кто занимается наружным благоустройством, будем догонять уходящий поезд», – сказал Дмитрий Осипов.

«И бюджет у вас будет исполняться не на 94%, а на 90%», – поддержала коллегу председатель комиссии Оксана Величко.

Порекомендовав администрации города «обратить самое пристальное внимание на ситуацию», депутаты все же одобрили отчет мэрии.

Напомним, что единой теплоснабжающей организацией Тюмени является АО «УСТЭК». Оно было создано на паритетных началах компаниями «Фортум» и «Корпорацией СТС», которая контролируется уральскими энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 22.05.19

Депутаты гордумы Тюмени назвали имя нового заместителя мэра Кухарука. / Директор банкротящегося Антипинского НПЗ обещал никого не увольнять. / Губернатор Моор наградил чиновника, которого ждет новый пост. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»